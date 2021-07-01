Представители АТК Малгобекского района Ингушетии встретились с молодыми людьми, отбывшими наказание

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Представитель администрации Малгобекского района Ингушетии провёл встречу с гражданами, отбывшими наказание за совершенные преступления террористического и экстремистского характера.

«Молодые люди признали свои ошибки и пришли к осознанию того, что ценят жизнь, семью, уважение родных и односельчан и никогда впредь не отступятся от нормальной жизни. Большую роль в осознании истинных ценностей сыграла поддержка адаптационной комиссии, родных и односельчан, которым они очень благодарны», — цитирует ведущего специалиста отдела по обеспечению антитеррористической деятельности Нурудина Дарсигова пресс-служба администрации Малгобекского района.

В работе по профилактике идеологии экстремизма и терроризма среди молодёжи района активно взаимодействуют между собой учреждения образования, культуры, спорта, правоохранительные органы.

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