Представители добровольческого корпуса Ингушетии рассказали учащимся о волонтерстве

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи региона, заместитель директора РЦД РИ Мустафа Гомкартиев познакомил школьников с основами волонтёрских движений, обозначил задачи добровольцев и пригласил инициативных ребят в ряды общественных движений.

В свою очередь ребята гостям рассказали о своих добрых делах, как они помогают своим бабушкам и дедушкам, о том, что они всегда стараются прийти на помощь, когда того требуют обстоятельства.