Представители добровольческого корпуса Ингушетии рассказали учащимся о волонтерстве

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Представители Ресурсного центра добровольчества Ингушетии организовали образовательную программу для учащихся Назрановской школы-интерната № 1 для ознакомления с волонтерской деятельностью.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи региона, заместитель директора РЦД РИ Мустафа Гомкартиев познакомил школьников с основами волонтёрских движений, обозначил задачи добровольцев и пригласил инициативных ребят в ряды общественных движений.

В свою очередь ребята гостям рассказали о своих добрых делах, как они помогают своим бабушкам и дедушкам, о том, что они всегда стараются прийти на помощь, когда того требуют обстоятельства.

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