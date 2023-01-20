Представители добровольческого корпуса Ингушетии рассказали учащимся о волонтерстве
Представители Ресурсного центра добровольчества Ингушетии организовали образовательную программу для учащихся Назрановской школы-интерната № 1 для ознакомления с волонтерской деятельностью.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи региона, заместитель директора РЦД РИ Мустафа Гомкартиев познакомил школьников с основами волонтёрских движений, обозначил задачи добровольцев и пригласил инициативных ребят в ряды общественных движений.
В свою очередь ребята гостям рассказали о своих добрых делах, как они помогают своим бабушкам и дедушкам, о том, что они всегда стараются прийти на помощь, когда того требуют обстоятельства.