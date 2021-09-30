Представители ИнгГУ приняли участие в круглом столе «Судебная экспертиза: проблемы и перспективы развития»
Заместитель декана юридического факультета Ингушского государственного университета Ибрагим Картоев и студент четвертого курса Мовсар Зангиев в режиме видео-конференц-связи приняли участие в организованном комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству круглом столе «Судебная экспертиза: проблемы и перспективы развития».
Как сообщила пресс-служба ИнгГУ, мероприятие провела первый заместитель председателя комитета Ирина Рукавишникова. В ходе обсуждения были затронуты вопросы реформирования нормативно-правового регулирования судебно-экспертной деятельности.
Рукавишникова напомнила, что государственная судебно-экспертная деятельность организована в восьми федеральных ведомствах: Министерстве юстиции, МВД, Министерстве обороны, МЧС, Министерстве здравоохранения, ФСБ, Федеральной таможенной службе и в Следственном комитете. В завершение она отметила, что встречи в таком формате по вопросам судебной экспертизы будут продолжены.
В круглом столе приняли участие представители правоохранительных органов, образовательных учреждений, средств массовой информации из 18 субъектов России.