Круглый стол

Представители ИнгГУ приняли участие в международном круглом столе «Современные перспективы развития студенческой науки»

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Представители студенческого научного общества Ингушского государственного университета приняли участие в международном круглом столе «Современные перспективы развития студенческой науки», сообщила пресс-служба вуза.

Организатор ежегодного мероприятия — студенческое научное общество Высшей школы государственного аудита МГУ имени М. В. Ломоносова. На круглом столе были рассмотрены такие вопросы, как направления развития студенческих научных обществ, мотивация студентов к научной деятельности и способы коммуникации.

Ингушский университет представили руководитель СНО ИнгГУ Мадина Ялхороева и председатель общества Мовсар Зангиев. По результатам круглого стола участники получили электронные сертификаты.

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