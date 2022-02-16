Представители ИнгГУ приняли участие в международном круглом столе «Современные перспективы развития студенческой науки»

Организатор ежегодного мероприятия — студенческое научное общество Высшей школы государственного аудита МГУ имени М. В. Ломоносова. На круглом столе были рассмотрены такие вопросы, как направления развития студенческих научных обществ, мотивация студентов к научной деятельности и способы коммуникации.

Ингушский университет представили руководитель СНО ИнгГУ Мадина Ялхороева и председатель общества Мовсар Зангиев. По результатам круглого стола участники получили электронные сертификаты.