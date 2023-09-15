Презентация

Представители Ингушетии оказали содействие в съемках фильма о Гейдаре Алиеве

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Представители Ингушетии оказали содействие в съёмках фильма о первом президенте Азербайджана, об этом было заявлено на международной презентации фильма «Гейдар Алиев: в России часть души моей», где присутствовало руководство полпредства республики в Северо-Западном федеральном округе.

Как сообщили в Миннаце региона, мероприятие состоялось в санкт-петербургском Доме журналиста. Автором и режиссёром фильма, посвященного 100-летию выдающегося политического деятеля, является российский журналист, доцент кафедры массовых коммуникаций РУДН Анар Гасанов.

Отмечается, что съёмки фильма велись в пяти субъектах Российской Федерации, в том числе и в Ингушетии, где, к слову, в Малгобеке существует аллея имени Гейдара Алиева.

В приветственном слове генеральный консул Республики Азербайджан Рагимзаде Рагим поблагодарил всех людей, оказавших содействие в съёмке фильма, в частности Юнус-Бека Евкурова.

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