Представители Ингушетии представили в Югре национальную культуру

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики в Москве, день культуры посетил полномочный представитель региона в Югре Илез Газдиев.

Праздник был организован, чтобы в полной мере продемонстрировать национальные традиции и обычаи. Зрители могли насладиться концертной программой, национальными танцами, посетить выставку народной одежды, поиграть на музыкальных инструментах и выбрать книги.