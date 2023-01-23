Представители Ингушетии представили в Югре национальную культуру

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Представители ингушской общины в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра приняли участие в мероприятии в Центре национальных культур.

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики в Москве, день культуры посетил полномочный представитель региона в Югре Илез Газдиев.

Праздник был организован, чтобы в полной мере продемонстрировать национальные традиции и обычаи. Зрители могли насладиться концертной программой, национальными танцами, посетить выставку народной одежды, поиграть на музыкальных инструментах и выбрать книги.

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