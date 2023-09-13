Масштабное агрономическое мероприятие пройдет 14-15 сентября текущего года, сообщили в РСЦ.

В деловую программу выставки войдут Всероссийская научно-практическая конференция «Технико-технологические и организационно-экономические ресурсы российского садоводства: создание, продвижение и использование», XV Международная научно-практическая конференция «Интенсивные технологии в садоводстве и питомниководстве» и другие. В рамках выставки состоятся круглые столы, семинары, конкурсы.

Организаторы предлагают демонстрационные экскурсии в сады для ознакомления с передовым опытом работы, мастер-классы по обрезке деревьев, методике выбора сортов плодовых деревьев и кустарников, по использованию техники и инвентаря в садовых работах.

Отмечается, что в Ингушетии в последние годы активно развивается садоводство, эта отрасль сельского хозяйства набирает все большую популярность не только в республике, но и в Северо-Кавказском округе в целом.

«Выставка не просто познакомит нас с достижениями в этой отрасли — это замечательная площадка для обмена производственным и научным опытом, который, я думаю, пригодится специалистам республиканского Россельхозцентра», — отметил Керим Белхароев.