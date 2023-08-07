Представители Ингушетии примут участие во II Международном детском культурном форуме

Мероприятие направлено на поддержку творчески одаренных детей, создание условий для их диалога с ведущими деятелями культуры и искусств, государственными и общественными деятелями, развитие и укрепление творческих связей, приобщение к российским и мировым достижениям в области культуры.

В рамках проекта будут доступны лекции, встречи с деятелями культуры, экскурсии и множество других мероприятий.

Республику на форуме будут представлять учащиеся школ искусств и художественных школ из трех городов и района. Руководителями делегации назначены преподаватель детской художественной школы Назрани Танзила Кодзоева и ее коллега из Сунженского района Розалина Котиева.

Отмечается, что на форуме состоится хакатон: «Наследники культуры. Мост в будущее». В состав команды от СКФО включен Микаил Кодзоев — воспитанник детской художественной школы Назрани, а в создании арт-объекта с известным художником Миша Most примут участие Мадина Богатырева и Асет Кодзоева.