Представители Ингушетии принимают участие в форуме «АгроКавказ-2022»

Это масштабное событие для агробизнеса, где аграрии из Ставрополья и республик Северного Кавказа общаются, вдохновляются и находят поставщиков, партнеров и полезные связи, сообщили газете «Ингушетия» в Минсельхозе республики.

В мероприятии на территории многофункционального выставочного центра «МинводыЭКСПО» принимают участие предприятия агропромышленного комплекса, заинтересованные в повышении эффективности производственной деятельности, обмене опытом и развитии экспортного потенциала.

Отмечается, что от Ингушетии в работе форума участвуют и. о. замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Илез Келигов, председатель АККОР РИ Магомед-Гирей Аушев, а также фермер Азраил Гандалоев. В рамках деловой программы форума организаторами запланирован ряд мероприятий: Северо-Кавказская зерновая конференция, Первый съезд фермеров Северного Кавказа, Северо-Кавказская конференция животноводов, форум «Теплицы Северного Кавказа — 2022».