Представители Ингушетии принимают участие в молодежном форуме «Межкультурный диалог»

Спикерами и экспертами мероприятия выступают преподаватели ведущих российских федеральных и региональных вузов, представители органов власти, духовенства и общественники. В первый день форума состоялись тренинги на знакомство и командообразование.

Участников четырехдневного форума ждут пленарные заседания, круглые столы, лекции, мастер-классы и выставки тематических проектов.

Завершится «Межкультурный диалог» 22 октября защитой проектов участников и награждением победителей, сообщили «Ингушетии» в Миннаце республики.

Молодежный форум традиционно проводится министерством КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати с 2017 года в рамках реализации государственной программы «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации».