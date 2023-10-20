Молодежный форум

Представители Ингушетии принимают участие в молодежном форуме «Межкультурный диалог»

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Представители министерства по внешним связям, национальной политике печати и информации Ингушетии, регионального отделения движения «Волонтеры культуры» и помощник полпреда республики в СЗФО принимают участие в молодежном форуме «Межкультурный диалог», проходящем в Карачаево-Черкесии.

Спикерами и экспертами мероприятия выступают преподаватели ведущих российских федеральных и региональных вузов, представители органов власти, духовенства и общественники. В первый день форума состоялись тренинги на знакомство и командообразование.

Участников четырехдневного форума ждут пленарные заседания, круглые столы, лекции, мастер-классы и выставки тематических проектов.

Завершится «Межкультурный диалог» 22 октября защитой проектов участников и награждением победителей, сообщили «Ингушетии» в Миннаце республики.

Молодежный форум традиционно проводится министерством КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати с 2017 года в рамках реализации государственной программы «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации».

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