Представители Ингушетии принимают участие в обсуждении методов сохранения нематериального культурного наследия в Пятигорске

Мероприятие проходит в Пятигорске, его организатор — Государственный Российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Ставропольского края, Ставропольского краевого дома народного творчества.

Специалисты культурно-досуговых учреждений Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов обмениваются наработанным опытом, принимают участие в методических занятиях, чтобы выработать единый подход к формированию реестров нематериального культурного наследия.

В ходе лекционно-практических занятий будут рассмотрены вопросы сохранения и актуализации традиционной народной культуры. Эксперты Российской дома народного творчества, Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований представят современные методики работы с каталогами объектов нематериального культурного наследия.

Особое внимание будет уделено региональным основам фольклорных традиций. Слушатели познакомятся с опытом работы любительских коллективов Ставропольского края и примут участие в презентации объекта, посвященного наследию казаков-некрасовцев.

Завершится семинар 2 октября заседанием круглого стола.