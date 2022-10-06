Выставка

Представители Ингушетии принимают участие в выставке «Золотая осень — 2022» в Москве

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Делегация от Ингушетии принимает участие в 24-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2022».

«Ингушетия — аграрно-индустриальная, преимущественно сельская республика, по объемам производства продукции сельского хозяйства занимает в России 37-е место. Глава региона Махмуд-Али Калиматов не раз отмечал, что сельское хозяйство — одна из наиболее благодатных и перспективных сфер региона. В 2022 году паспортом регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» фермерам республики выделили 74 млн рублей. В 2021 году около 100 начинающих фермеров в Ингушетии получили гранты в размере более 60 млн», — сообщили в Минсельхозе республики.

Напомним, в 2022 году 24-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» работает в период с 5 по 8 октября в КВЦ «Патриот». Участие в ней принимает более 100 компаний-экспонентов из разных секторов агропромышленного комплекса. Свои достижения в сфере АПК также представляют субъекты Российской Федерации. Посетители могут оценить новейшие образцы сельскохозяйственной техники и оборудования, лучшие породы сельхозживотных, передовые научные разработки.

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