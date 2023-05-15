Представители Ингушетии принимают участие во Всероссийском туристическом слете «Маевка»

Как сообщили в молодёжном ведомстве региона, площадка по обмену опытом в развитии пешеходного туризма расположилась на Комсомольской поляне и в центре знаний «Машук». Одна из ключевых задач проекта — сделать путешествия важной составляющей патриотического воспитания молодёжи. На территории лагеря пройдут мастер-классы, панельные дискуссии и семинары, посвященные перспективным направлениям развития туризма.

Отмечается, что в числе организаторов образовательной площадки и представители Ингушетии — Ислам Ахциев и Константин Мержоев (спикер).

С одними из важных гостей туристического слета — главой Калмыкии Бату Хасиковым, а также с председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорием Гуровым представители регионального Коммолодёжи пообщались в неформальной обстановке.