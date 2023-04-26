Представители Ингушетии приняли участие в акции Росреестра «Марафон Победы»

В акции приняли участие территориальные органы Росреестра и ППК Роскадастра со всего СКФО, ветераны ведомства, знаменная группа Центра военно-патриотического воспитания молодежи г. Пятигорска, представители мэрии города, сотрудники Государственного земельного надзора Ставропольского края, артисты.

Руководитель Управления Росреестра по Северо-Кавказскому федеральному округу Вячеслав Песков, открывая митинг, отметил: «Вот такое Знамя Победы в мае 45-го поднялось над Рейхстагом. Советский народ одержал безоговорочную Победу над фашистской Германией. Память о героизме наших дедов и прадедов на протяжении всего этого времени передается из поколения в поколение. В мае 45-го советским народом нацизму был вынесен справедливый и суровый приговор».

С приветственной речью обратилась к собравшимся и и. о. руководителя Управления Росреестра по Республике Ингушетия Марем Оздоева. Она особо подчеркнула, что история России знала немало войн, но самой страшной, кровопролитной, самой определяющей для судеб мира стала война 1941-1945 годов. По её словам, Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь советского оружия, но и мощь многонационального государства. «Семь десятков и восемь лет назад наши отцы, деды и прадеды думали не о нас, они думали о будущем своей Родины, своей страны, а она для них была одна», — заключила представительница Ингушетии.

В завершение митинга минутой молчания почтили память павших и возложили цветы к обелиску. А на символическое Знамя Победы каждый руководитель территориального управления прикрепил значок с названием и символикой своего региона. Напомним, организатором акции выступило Управление Росреестра по Северо-Кавказскому федеральному округу.