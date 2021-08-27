Мероприятие прошло в визит-центре Тебердинского заповедника Карачаево-Черкесии, в нем приняли участие представители более двадцати субъектов Российской Федерации. Участники конференции заслушали доклады, посвященные традициям народов Северного Кавказа, деятельности по сохранению и популяризации фольклора. Были рассмотрены перспективы совместной деятельности по укреплению российской государственности, продвижению важнейших направлений теории и практики сохранения нематериального культурного наследия, налаживанию механизмов межнационального взаимодействия фольклорных традиций народов Северного Кавказа.

Одним из мероприятий научной конференции стал гала-концерт, в котором гармонистка Хадижа Бекова исполнила попурри на ингушские мелодии и две песни, автором которых является Мадина Барахоева.

Организаторы мероприятия вручили Евлоеву и Бековой благодарственные письма за активное участие во всероссийской научно-практической конференции «Фольклор народов Северного Кавказа — современность и традиции». Мероприятие было посвящено 100-летию образования Карачаево-Черкесской Республики.