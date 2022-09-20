Конференция

Представители Ингушетии приняли участие в конференции, посвященной 80-летию битвы за Кавказ

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Представители регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Ингушетии приняли участие в Международной научно-практической конференции, посвящённой 80-летию битвы за Кавказ, которая прошла в Национальной библиотеке Чеченской Республики, сообщила начальник ингушского штаба движения Мадина Богатырева.

В работе конференции также приняли участие первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, заместитель директора департамента Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк, ученые-историки, студенты и представители различных ветеранских и других общественных организаций.

Было заявлено более двадцати докладов, в которых отображены события боевых действий периода с июля 1942 года по октябрь 1943 года на Северном Кавказе.

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