Мероприятие

Представители Ингушетии приняли участие в международной агропромышленной выставке «МинводыАГРО»

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Представители Ингушетии приняли участие в масштабном мероприятии, которое проходило в Ставропольском крае, в многофункциональном выставочном центре «МинводыЭКСПО».

Как сообщили в Россельхозцентре по Ингушетии, на выставке было представлено более 100 экспонентов из России и стран зарубежья: широкий ассортимент сельхозтехники, семян, удобрений, оборудования для хранения и переработки сельхозпродукции и многое другое. Программу мероприятий форума открыло пленарное заседание «Агробизнес в СКФО: точки роста, точки дохода» с участием министров сельского хозяйства регионов СКФО.

В числе посетителей «МинводыАГРО» — фермеры и владельцы аграрного бизнеса, руководители и специалисты агрохолдингов и КФХ из регионов СКФО, а также представители 16 филиалов Россельхозцентра.

От Ингушетии в работе выставки приняли участие руководитель ингушского филиала Россельхозцентра Керим Белхароев и и. о. замминистра сельского хозяйства РИ Илез Келигов.

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