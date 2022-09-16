Представители Ингушетии приняли участие в международной агропромышленной выставке «МинводыАГРО»

Как сообщили в Россельхозцентре по Ингушетии, на выставке было представлено более 100 экспонентов из России и стран зарубежья: широкий ассортимент сельхозтехники, семян, удобрений, оборудования для хранения и переработки сельхозпродукции и многое другое. Программу мероприятий форума открыло пленарное заседание «Агробизнес в СКФО: точки роста, точки дохода» с участием министров сельского хозяйства регионов СКФО.

В числе посетителей «МинводыАГРО» — фермеры и владельцы аграрного бизнеса, руководители и специалисты агрохолдингов и КФХ из регионов СКФО, а также представители 16 филиалов Россельхозцентра.

От Ингушетии в работе выставки приняли участие руководитель ингушского филиала Россельхозцентра Керим Белхароев и и. о. замминистра сельского хозяйства РИ Илез Келигов.