Представители Ингушетии приняли участие в проекте «Музейные маршруты России»

По словам собеседника, в состав делегации вошли и. о. заместителя министра культуры Хаджибикар Мальсагов, помощник министра Айна Накастоева, а также руководитель музея краеведения Магомед Сагов и заместитель директора музея изобразительных искусств Асет Евлоева.

На площадке Рязанского драматического театра встретились более 400 музейных работников и представителей туристической отрасли из 54 регионов страны. Цель мероприятия — обмен опытом и привлечение туристов.