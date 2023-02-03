Представители Ингушетии приняли участие в проекте «Музейные маршруты России»

0

Ингушская делегация прибыла в Рязань, где в эти дни проходит всероссийский проект «Музейные маршруты России», рассказали нашему изданию в пресс-службе регионального министерства культуры.

По словам собеседника, в состав делегации вошли и. о. заместителя министра культуры Хаджибикар Мальсагов, помощник министра Айна Накастоева, а также руководитель музея краеведения Магомед Сагов и заместитель директора музея изобразительных искусств Асет Евлоева.

На площадке Рязанского драматического театра встретились более 400 музейных работников и представителей туристической отрасли из 54 регионов страны. Цель мероприятия — обмен опытом и привлечение туристов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Депутат парламента Ингушетии Муса Мархиев провел прием граждан в Сунже
Жителей Ингушетии предупреждают о мокром снеге и гололедице
В Назрановском районе Ингушетии установили численность избирателей
Сотрудников ведомств Ингушетии информируют о предстоящей кампании вакцинации от полиомиелита
В Ингушетии количество пользователей сервиса «Личный кабинет» за год выросло в полтора раза
В Сунже Ингушетии провели антинаркотическую акцию
КДМ Ингушетии объявил публицистический онлайн-конкурс «Лайф по-трезвому»
Юнармеец из Ингушетии выступил с докладом на конференции к 80-летию победы в Сталинградской битве
В Россельхозцентре по Ингушетии готовятся к севу яровых
В Ингушетии проходят мероприятия в рамках Года педагога и наставника
Ингушским школьникам рассказали о важности вакцинопрофилактики полиомиелита

Главное

Яндекс.Метрика

 