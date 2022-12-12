Представители Ингушетии приняли участие в языковом форуме в Москве

По инициативе руководителя Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Вахи Бекова для участия в мероприятии были направлены сотрудники подведомственной газеты «Сердало» — главный редактор Хадижат Курскиева и шеф-редактор издания Ибрагим Курскиев.

На форуме в столице России обсуждались актуальные вопросы государственной политики в сфере сохранения языкового многообразия страны, возможности родительских сообществ для вовлечения детей в языковую среду, развитие электронной письменности и языковых технологий, традиционные и новые формы развития литератур на языках народов России.

В панельной сессии «Электронная письменность: языковые технологии и технологии для языков народов России» выступил Ибрагим Курскиев с докладом на тему «Родной язык: ключи доступа».

Шеф-редактор «Сердало» рассказал о работе, проделанной коллективом газеты, в том числе о создании электронного орфографического словаря, в котором присутствует раскладка клавиатуры для ингушского языка и работает функция правописания в текстовом редакторе Word, о создании клавиатуры с ингушской раскладкой и словарем для операционной системы Андроид.

Была озвучена и деятельность, которой редакция газеты уделяет большое внимание, это перевод корпуса русского языка на ингушский. В этой работе задействованы 110 преподавателей старших классов учебных учреждений Ингушетии. Итогом их общей работы станет появление ингушского языка в «Яндекс Переводчике».