Представители Ингушетии приняли участие в заседании рабочей группы Совета деловых клубов землячеств
В Москве с участием представителей постпредства Ингушетии при Президенте России состоялось первое заседание рабочей группы Совета деловых клубов землячеств, созданной по итогам II Форума межрегионального сотрудничества в Московской торгово-промышленной палате в декабре прошлого года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Мероприятие прошло на площадке ГАУ «Деловой и культурный центр Республики Крым». Основная цель рабочей группы — проработка общественных инициатив, а именно создание на I этапе дорожной карты «О стратегии развития деловых клубов землячеств на период 2022-2032 годы» и доработка стандарта работы.
Постпредство республики входит в число участников наряду с 50 представителями землячеств, деловых клубов, а также постоянных представительств 30 регионов в столице России.