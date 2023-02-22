Заседание

Представители Ингушетии приняли участие в заседании рабочей группы Совета деловых клубов землячеств

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В Москве с участием представителей постпредства Ингушетии при Президенте России состоялось первое заседание рабочей группы Совета деловых клубов землячеств, созданной по итогам II Форума межрегионального сотрудничества в Московской торгово-промышленной палате в декабре прошлого года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие прошло на площадке ГАУ «Деловой и культурный центр Республики Крым». Основная цель рабочей группы — проработка общественных инициатив, а именно создание на I этапе дорожной карты «О стратегии развития деловых клубов землячеств на период 2022-2032 годы» и доработка стандарта работы.

Постпредство республики входит в число участников наряду с 50 представителями землячеств, деловых клубов, а также постоянных представительств 30 регионов в столице России.

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