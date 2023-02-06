Представители Ингушетии стали экспертами Всероссийского конкурса молодежных проектов

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодёжном ведомстве региона, состав совета утверждён в соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодёжи. Отмечается, что экспертами стали Саид Колоев, Багаудин Местоев и Луиза Дарсигова.

В текущем году в состав экспертного совета «Росмолодёжь. Гранты» вошли 536 человек, 179 кандидатов из которых стали экспертами впервые.