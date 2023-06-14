Представители Ингушетии стали победителями кинофестиваля «Юнармия в кадре»

По словам собеседника, лучшей в номинации «Социальный ролик» стала работа Ахмада Хадзиева «Шоссе — не Космос!», а в номинации «Юный блогер» — «Видеопривет солдату!» Хавы Эгиевой.

Всего на юнармейский кинофестиваль было подано более 500 заявок из разных регионов России. Победителей определили в шести номинациях: «Лучший документальный патриотический фильм», «Лучший художественный фильм», «Лучший фильм о герое Отечества», «Социальный ролик», «Лучший музыкальный клип» и «Юный блогер», добавил представитель ингушской «Юнармии».