Юнармия

Представители Ингушетии стали победителями кинофестиваля «Юнармия в кадре»

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Ингушские юнармейцы стали победителями Всероссийского юнармейского кинофестиваля «Юнармия в кадре». Торжественное награждение победителей состоялось накануне в Музее Победы в Москве, рассказал газете «Ингушетия» представитель регионального штаба движения.

По словам собеседника, лучшей в номинации «Социальный ролик» стала работа Ахмада Хадзиева «Шоссе — не Космос!», а в номинации «Юный блогер» — «Видеопривет солдату!» Хавы Эгиевой.

Всего на юнармейский кинофестиваль было подано более 500 заявок из разных регионов России. Победителей определили в шести номинациях: «Лучший документальный патриотический фильм», «Лучший художественный фильм», «Лучший фильм о герое Отечества», «Социальный ролик», «Лучший музыкальный клип» и «Юный блогер», добавил представитель ингушской «Юнармии».

 

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