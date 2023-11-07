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Представители Ингушетии в Москве приняли участие в акции по изготовлению блиндажных свечей для участников СВО

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Представители Ингушетии приняли участие в акции Московского дома национальностей по изготовлению блиндажных свечей для нужд участников СВО.

Отмечается, что в Московском доме национальностей прошел мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей, акция проводилась совместно с молодежной комиссией Московского координационного совета региональных землячеств при правительстве Москвы и комитетом поддержки специальной военной операции.

«Молодежные лидеры общественных объединений города Москвы осознают важность поддержки воинов на фронте, поэтому активно включились в процесс изготовления блиндажных свечей», — подчеркнули организаторы мероприятия.

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики при Президенте России, руководитель комитета поддержки специальной военной операции Екатерина Кузнецова подробно рассказала о процессе создания таких свечей. Она продемонстрировала их преимущества. По её словам, изделия долго горят, не взрываются от контакта с водой, просты и экономичны в изготовлении, поэтому их можно сделать в любых условиях. Изготовленные свечи отправились участникам СВО.

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