Представители Ингушетии в Санкт-Петербурге провели акцию к 31-й годовщине конфликта осени 1992 года

Местом проведения памятной акции стал религиозный культурный центр «Зикр», где собрались десятки представителей ингушского землячества Санкт-Петербурга, чтобы вспомнить трагические события в Пригородном районе и городе Владикавказе, помолиться за погибших и напомнить о проблеме пропавших без вести.

На мероприятие были приглашены гости из представительств Дагестана, Чечни, землячеств татарского и балкарского народов.

Гости выразили искренние соболезнования ингушскому народу, надежду на скорейшее урегулирование всех последствий конфликта осени 1992 года, пожелали процветания и позитивного движения в развитии республики.

Также хозяева организовали раздачу жертвенного мяса.

Напомним, 30 октября в Назрани на территории реконструированного фондом «Сафмар» мемориального кладбища «Г1оазота кашамаш», где похоронены жертвы «осетино-ингушского конфликта», состоялось традиционное памятное мероприятие к 31-й годовщине трагедии.

Активная фаза конфликта пришлась на 31 октября — 4 ноября 1992 года. Десятки тысяч жителей Пригородного района и города Владикавказа ингушской национальности были вынуждены покинуть места постоянного проживания. Многие потеряли не только домовладения и имущество. Погибли сотни людей, до сих пор почти 200 человек числятся в списках без вести пропавших.

«Мы все сегодня соболезнуем и скорбим по всем пострадавшим в событиях 1992 года. Это наша общая непреходящая боль. Какими бы тяжелыми ни были утрата и испытания, постигшие наш народ, жизнь продолжается. И мы, живущие сегодня, обязаны всегда, помня произошедшее, бороться за созидание и процветание нашей республики. Этого можно добиться только нашим упорным трудом, целеустремленностью и единством», —отметил в своем обращении Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.