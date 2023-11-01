Память

Представители Ингушетии в Санкт-Петербурге провели акцию к 31-й годовщине конфликта осени 1992 года

0

В Северной столице России по инициативе полпредства республики в СЗФО почтили память жертв «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

Местом проведения памятной акции стал религиозный культурный центр «Зикр», где собрались десятки представителей ингушского землячества Санкт-Петербурга, чтобы вспомнить трагические события в Пригородном районе и городе Владикавказе, помолиться за погибших и напомнить о проблеме пропавших без вести.

На мероприятие были приглашены гости из представительств Дагестана, Чечни, землячеств татарского и балкарского народов.

Гости выразили искренние соболезнования ингушскому народу, надежду на скорейшее урегулирование всех последствий конфликта осени 1992 года, пожелали процветания и позитивного движения в развитии республики.

Также хозяева организовали раздачу жертвенного мяса.

Напомним, 30 октября в Назрани на территории реконструированного фондом «Сафмар» мемориального кладбища «Г1оазота кашамаш», где похоронены жертвы «осетино-ингушского конфликта», состоялось традиционное памятное мероприятие к 31-й годовщине трагедии.

Активная фаза конфликта пришлась на 31 октября — 4 ноября 1992 года. Десятки тысяч жителей Пригородного района и города Владикавказа ингушской национальности были вынуждены покинуть места постоянного проживания. Многие потеряли не только домовладения и имущество. Погибли сотни людей, до сих пор почти 200 человек числятся в списках без вести пропавших.

«Мы все сегодня соболезнуем и скорбим по всем пострадавшим в событиях 1992 года. Это наша общая непреходящая боль. Какими бы тяжелыми ни были утрата и испытания, постигшие наш народ, жизнь продолжается. И мы, живущие сегодня, обязаны всегда, помня произошедшее, бороться за созидание и процветание нашей республики. Этого можно добиться только нашим упорным трудом, целеустремленностью и единством», —отметил в своем обращении Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сотрудники МЧС по Ингушетии ликвидировали условный пожар на нефтебазе
В селе Сурхахи Ингушетии построили новую школу на 704 места
В селе Аки-Юрт Ингушетии обустроили тротуар и установили освещение
Житель Ингушетии ответит в суде за стрельбу из пневматического пистолета по детям
Принять участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности приглашают жителей Ингушетии
В постпредстве Ингушетии в Москве провели День памяти жертв трагических событий осени 1992 года
В машине жителя Ингушетии нашли 9 кг золота на 55 млн рублей
В Назрани обустраивают ливневую канализацию на улице Дидигова
Межведомственная комиссия проверит АЗС Ингушетии на правомерность их деятельности
Не пропустившего пешехода водителя BMW задержали в Ингушетии
Главой сельского поселения Барсуки Ингушетии стал Магомед-Башир Куриев

Главное

Яндекс.Метрика

 