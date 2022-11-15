Круглый стол

Представители Ингушетии в Железноводске приняли участие в «круглом столе» на тему межнационального согласия

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Представители министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии приняли участие в работе «круглого стола» на тему «Формирование общероссийской идентичности на Северном Кавказе как фактор достижения социального согласия и обеспечения национальной безопасности».

Мероприятие по инициативе Северокавказского федерального университета проходило в Железноводске, его участников от имени полпреда Президента России в СКФО Юрия Чайки поприветствовал начальник департамента по вопросам внутренней политики Владимир Глущенко. Он отметил масштабную работу, которая ведется в округе в плотном взаимодействии сферы образования и исполнительной власти.

«Мы все делаем общее дело. Пока наши защитники выполняют задачи специальной военной операции, нужно сделать все возможное, чтобы дома их ждали мир и межнациональное согласие», — отметил Глущенко.

В работе «круглого стола» участвовали главы министерств по национальной политике субъектов СКФО, а также этнологи, политологи, социологи, историки. Среди рассмотренных тем: укрепление гражданского единства и патриотизма, сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, этнокультурного и языкового многообразия.

В рамках мероприятия подписан меморандум о сотрудничестве в области национальной политики, реализация его положений позволит Ингушетии популяризировать национальные традиции, в том числе с целью гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в регионе, говорится в сообщении пресс-служба Миннаца республики.

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