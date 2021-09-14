Представители Ингушского госуниверситета посетили Троицкий детский дом-интернат для инвалидов

В акции приняли участие проректор по воспитательной и социальной работе Лика Оздоева, помощник ректора Эсет Манкиева и председатель профсоюзного комитета студентов ИнгГУ Адам Ярыжев. Подопечным учреждения были переданы продукты питания и сладкие подарки.

Отметим, что представители ингушского вуза постоянно оказывают помощь воспитанникам Троицкого детского дома-интерната.