Представители Ингушского госуниверситета посетили Троицкий детский дом-интернат для инвалидов

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В рамках благотворительной акции представители Ингушского государственного университета посетили Троицкий детский дом-интернат для инвалидов, сообщила пресс-служба вуза.

В акции приняли участие проректор по воспитательной и социальной работе Лика Оздоева, помощник ректора Эсет Манкиева и председатель профсоюзного комитета студентов ИнгГУ Адам Ярыжев. Подопечным учреждения были переданы продукты питания и сладкие подарки.

Отметим, что представители ингушского вуза постоянно оказывают помощь воспитанникам Троицкого детского дома-интерната.

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