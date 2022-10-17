Представители Ингушского госуниверситета приняли участие в фестивале науки «Включай ЭКОлогику!»

Как сообщила пресс-служба ИнгГУ, с онлайн-лекцией «Состояние раритетного фитогенофонда Республики Ингушетия и стратегия его сохранения» выступила кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии Марет Дакиева.

Она осветила вопросы состояния популяций редких видов растений региона, основные стратегии их сохранения, среди которых создание заказников в местах локализации редких видов и ботанического сада для их интродукции.