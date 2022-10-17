Представители Ингушского госуниверситета приняли участие в фестивале науки «Включай ЭКОлогику!»

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Представители Ингушского государственного университета приняли участие в VII Фестивале науки «Включай ЭКОлогику!», который прошел в Донском государственном техническом университете.

Как сообщила пресс-служба ИнгГУ, с онлайн-лекцией «Состояние раритетного фитогенофонда Республики Ингушетия и стратегия его сохранения» выступила кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии Марет Дакиева.

Она осветила вопросы состояния популяций редких видов растений региона, основные стратегии их сохранения, среди которых создание заказников в местах локализации редких видов и ботанического сада для их интродукции.

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