Представители Ингушского госуниверситета приняли участие в фестивале студенческих спортивных лиг СКФО

Участие в мероприятие приняли спортсмены из Дагестана, Ставропольского края, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чечни и Ингушетии. Ингушский университет представили старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин Магомедбашир Гайсанов и студенты А. Евлоев и М. Гайтукиев.

В работе фестиваля приняли участие президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов (по видеосвязи), ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов, ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова Магомед Минцаев, представители Совета студенческих спортивных лиг России.

Делегация ИнгГУ приняла участие в выставке «Кавказ. Спорт. ЭКСПО», где была представлена история создания студенческих спортивных лиг, а также интерактивные площадки и фотолокации.