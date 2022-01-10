Спорт

Представители ингушского клуба по стрельбе из лука Archery готовятся к участию в чемпионате и Кубке России

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Представители карабулакского клуба по стрельбе из лука Archery Умар Дашлакиев и Урусхан Султыгов готовятся к участию в чемпионате и Кубке России, соревнования пройдут 18-22 января в городе Орле.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Карабулака, всероссийские соревнования в орловском комплексе «Гринн» утверждены президентом Общероссийской общественной организации «Российская федерация стрельбы из лука» В. Н. Ешеевым.

Основные задачи турнира — выявление сильнейших спортсменов, сбор информации для определения уровня мастерства и результатов стрелков из лука различных классов, повышение спортивного мастерства лучников.

Спортсмены-победители в личных видах программы соревнований будут награждены медалями и дипломами.

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