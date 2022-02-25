Представители ингушского РДНТ получили рекомендации по подготовке к фестивалю любительских творческих коллективов «Культура — это мы!»

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Заместитель директора Республиканского дома народного творчества Ингушетии Марем Котиева и художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова приняли участие в онлайн-совещании по театральному искусству для методистов региональных домов и центров народного творчества, организованном Государственным Российским домом народного творчества имени В. Д. Поленова.

Как сообщили в пресс-службе ингушского РДНТ, участникам мероприятия рассказали о требованиях к участию в номинациях «Театр» и «Цирк» Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов «Культура — это мы!» национального проекта «Культура».

Были даны рекомендации по выбору классического репертуара для постановок, подготовке видеоматериалов с концертными выступлениями по цирковому и театральному искусству, подбору музыкального сопровождения, а также напомнили об особенностях подготовки и проведения очных этапов фестиваля-конкурса.

Заявки на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов «Культура — это мы!» принимаются до 1 марта на сайте.

Заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества ГРДНТ имени Поленова Марина Куц объявила подробный план мероприятий на 2022 год, в числе которых Всероссийский онлайн-вебинар для руководителей, режиссеров-постановщиков и артистов любительских цирковых коллективов по теме «Биомеханика Мейерхольда в практическом применении артиста цирка» (Москва, 22-23 марта 2022 года); IV Всероссийский фестиваль любительских театров, театральный интенсив «В главной роли» (Сочи, 26-30 марта); межрегиональный фестиваль-конкурс самодеятельного циркового искусства «Возрождение» (Лыткарино, Московская область, 5-10 апреля); Всероссийский семинар режиссеров любительских театров по теме «Актуальные способы решения пространства детского театра» (Москва, 22-25 апреля); Всероссийский фестиваль театральных фольклорных коллективов «Раек» (Ханты-Мансийск, апрель-май); IV Всероссийский многожанровый конкурс детско-юношеского художественного творчества «Достояние русской культуры — детям» (Санкт-Петербург, 7-10 мая).

 

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