Представители ингушской общины Томской области выступили на концерте «Кавказ — наш общий дом»

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Представители ингушской общины Томской области приняли участие в ежегодном концерте «Кавказ — наш общий дом».

В столице сибирского региона в восьмой раз представители кавказских народов — ингуши, чеченцы, армяне, азербайджанцы и дагестанцы — порадовали национальными творческими номерами томичей.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, на сцене с яркими номерами выступили ансамбль горского танца чеченцев и ингушей «Даймохк», ансамбль армянского танца «Арин-Берд», коллектив Азербайджанского культурного центра «Азери», дагестанский вокально-хореографический ансамбль «Ватан», народный артист Азербайджана Владимир Морозов и другие.

Со слов зрителей, выступление танцевального коллектива «Даймохк» очень порадовало местную публику. На мероприятии царила атмосфера красоты, мира и согласия.

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