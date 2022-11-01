Сотрудничество

Представители Карелии посетили Сунженский район Ингушетии

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Представители Республики Карелия посетили Сунженский район Ингушетии для определения путей сотрудничества.

В ходе встречи с главой муниципалитета Магомедом Дзейтовым, сообщила его пресс-служба, стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, обмена опытом в сфере культурного развития, спорта, малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что гости остались довольны ингушским гостеприимством, и со своей стороны вручили заслуженному работнику культуры Ингушетии и директору РДК Айшат Матиевой памятные подарки и сувениры.

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