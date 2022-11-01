Представители Карелии посетили Сунженский район Ингушетии

В ходе встречи с главой муниципалитета Магомедом Дзейтовым, сообщила его пресс-служба, стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, обмена опытом в сфере культурного развития, спорта, малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что гости остались довольны ингушским гостеприимством, и со своей стороны вручили заслуженному работнику культуры Ингушетии и директору РДК Айшат Матиевой памятные подарки и сувениры.