Греко-римская борьба

Представители клуба «Чингиз» Ингушетии стали лучшими на первенстве страны по спорту глухих

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Борцы классического стиля, представляющие спортивный клуб «Чингиз» успешно выступили на первенстве России по спорту глухих в Саранске. Об этом нашей газете сообщили в пресс-службе клуба.

По информации собеседника «Ингушетии», победителем турнира в весе до 41 кг стал Магомед-Амин Атигов. Серебряные награды на счету Усмана Полонкоева (44 кг), Илеза Точиева (52 кг) и Микаила Кузьгова (62 кг). «Бронза» досталась Амиру Цурову (75 кг).

По итогам состязаний спортсмены из клуба «Чингиз» заняли первое общекомандное место.

Тренируются борцы под руководством Тимура и Тагира Нальгиевых в коррекционной школе-интернате Сунжи.

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