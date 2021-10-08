Представители клуба «Чингиз» Ингушетии стали лучшими на первенстве страны по спорту глухих

По информации собеседника «Ингушетии», победителем турнира в весе до 41 кг стал Магомед-Амин Атигов. Серебряные награды на счету Усмана Полонкоева (44 кг), Илеза Точиева (52 кг) и Микаила Кузьгова (62 кг). «Бронза» досталась Амиру Цурову (75 кг).

По итогам состязаний спортсмены из клуба «Чингиз» заняли первое общекомандное место.

Тренируются борцы под руководством Тимура и Тагира Нальгиевых в коррекционной школе-интернате Сунжи.