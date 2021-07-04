Вольная борьба

Представители клуба «Чингиз» завоевали первое общекомандное место на соревнованиях по борьбе в Ставрополе

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Сборная команда спортивного клуба «Чингиз» успешно выступила на прошедших накануне в Ставрополе открытых городских соревнованиях по вольной борьбе среди юношей 2008-2009 г. р. и 2010-2011 г. р. Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе клуба.

«Спортсмены клуба «Чингиз» достойно выступили и завоевали общекомандное первое место», — сказал собеседник нашего издания. По его информации, победителями турнира стали: Магомед-Башир Алиев, Ислам Нальгиев, Магомед Сакалов, Мухаммад Торшхоев и Умар Ильясов.

Серебряными призерами стали: Адам Гагиев, Адам Гаракоев, Умар Богатырев, Ислам Албогачиев, Илез Евлоев и Исмаил Сапралиев. «Бронза» на счету Мансура Осмиева, Магомед-Амина Арапиева, Абдулы Могушкова, Хасана Сакалова, Имрана Матиева и Абдулы Евлоева.

Отметим, что открытый городской турнир проходил в столице Ставрополья вчера, 3 июля. В нем принимали участие представители местных школ вольной борьбы, а также юные спортсмены из соседних регионов.

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