Представители клуба «Чингиз» завоевали первое общекомандное место на соревнованиях по борьбе в Ставрополе

«Спортсмены клуба «Чингиз» достойно выступили и завоевали общекомандное первое место», — сказал собеседник нашего издания. По его информации, победителями турнира стали: Магомед-Башир Алиев, Ислам Нальгиев, Магомед Сакалов, Мухаммад Торшхоев и Умар Ильясов.

Серебряными призерами стали: Адам Гагиев, Адам Гаракоев, Умар Богатырев, Ислам Албогачиев, Илез Евлоев и Исмаил Сапралиев. «Бронза» на счету Мансура Осмиева, Магомед-Амина Арапиева, Абдулы Могушкова, Хасана Сакалова, Имрана Матиева и Абдулы Евлоева.

Отметим, что открытый городской турнир проходил в столице Ставрополья вчера, 3 июля. В нем принимали участие представители местных школ вольной борьбы, а также юные спортсмены из соседних регионов.