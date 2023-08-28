Фестиваль

Представители Коммолодежи Ингушетии приняли участие в фестивале сельской молодежи в КЧР

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Представители Комитета по делам молодежи Ингушетии приняли участие в республиканском фестивале сельской молодежи в Карачаево-Черкесии.

Мероприятие состоялось в селе Ильичевском, куда съехалось более 300 участников. Отмечается, что в рамках фестиваля проводились различные состязания.

Как сообщили в молодёжном ведомстве республики, на территории проведения массового праздника можно было увидеть площадки, где развивались такие захватывающие события, как перетягивание каната, борьба на поясах, метание камня, игра «крестики-нолики», битва на мечах. Кроме того, все желающие могли попробовать свои силы в сборке и разборке оружия.

«Данный фестиваль — это способ развития духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания сельской молодежи, выявления творческой и талантливой молодежи, сохранения национальной культуры и традиций народов России. Очень рад побывать здесь», — отметил председатель Комитета по делам молодежи Ингушетии Адам Мальсагов.

Напомним, фестиваль сельской молодежи реализован при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
 

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