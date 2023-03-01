Представители Коммолодежи Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании

Открыл мероприятие начальник отдела по взаимодействию с общественностью молодёжного ведомства региона Саид Колоев. Он подробно объяснил учащимся, почему не стоит связывать свою жизнь с употреблением запрещенных веществ. Беседа проводилась в форме живого диалога.

Кроме того, спикерами были затронуты медицинские и психологические аспекты наркомании в молодежной среде, вопросы привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом зелья. Ребятам показали ролики антинаркотической направленности.