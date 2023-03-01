Профилактика наркомании

Представители Коммолодежи Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании

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Коммолодёжи Ингушетии в рамках профилактических мероприятий «LIFE по-трезвому» провёл со старшеклассниками школы № 15 г. Назрани акцию антинаркотического характера.

Открыл мероприятие начальник отдела по взаимодействию с общественностью молодёжного ведомства региона Саид Колоев. Он подробно объяснил учащимся, почему не стоит связывать свою жизнь с употреблением запрещенных веществ. Беседа проводилась в форме живого диалога.

Кроме того, спикерами были затронуты медицинские и психологические аспекты наркомании в молодежной среде, вопросы привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом зелья. Ребятам показали ролики антинаркотической направленности.

 

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