Конференция

Представители Коммолодежи Ингушетии участвовали в конференции по патриотическому воспитанию в Астрахани

0

Сотрудники Коммолодежи Ингушетии приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Патриотическое воспитание через сохранение памяти семьи: традиции и инновации».

Мероприятие в Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева организовано в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».

Как сообщили в молодёжном ведомстве республики, основное внимание собравшихся было сконцентрировано на вопросе сохранения гражданской идентичности и передачи её последующему поколению, востребованности института семьи, значимости национальных традиций и определения качества патриотического воспитания.

А в рамках панельной дискуссии участники обсуждали тематику воспитания в молодом поколении патриотического духа и формирование личности.

«Патриотизм — сегодня важнейшая составляющая часть в учебном процессе нашей жизни. Мы отвечаем за молодежь, которая в будущем будет занимать определенную профессиональную ступень в обществе, и наша задача показать ей, что родина не ограничивается одной личностью. Это совокупность людей, которые живут и любят свой край, историю, традиции и легенды», — рассказал Зелимхан Хантыгов, участник конференции.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Масштабный ремонт улицы Сулейменова в Назрани будет завершен к концу мая
В I квартале в Ингушетии на 6% выросла раскрываемость преступлений
Сборная Ингушетии принимает участие в первенстве России по спортивной борьбе в Уфе
В столице Ингушетии проведут противоклещевую акарицидную обработку
День открытых дверей для школьников провели пожарные Ингушетии
В пособничестве террористам обвиняется житель Ингушетии
Жительницу Ингушетии осудили за попытку получить маткапитал на вымышленных детей
Руководитель МВД по Ингушетии Михаил Коробкин провел прием граждан
Юные таланты Ингушетии принимают участие в онлайн-флешмобе «Наследники Победы»
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в акции «Бессмертный автополк»
Депутаты парламента Ингушетии приняли участие в патриотической акции «Диктант Победы»

Главное

Яндекс.Метрика

 