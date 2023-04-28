Представители Коммолодежи Ингушетии участвовали в конференции по патриотическому воспитанию в Астрахани

Мероприятие в Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева организовано в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».

Как сообщили в молодёжном ведомстве республики, основное внимание собравшихся было сконцентрировано на вопросе сохранения гражданской идентичности и передачи её последующему поколению, востребованности института семьи, значимости национальных традиций и определения качества патриотического воспитания.

А в рамках панельной дискуссии участники обсуждали тематику воспитания в молодом поколении патриотического духа и формирование личности.

«Патриотизм — сегодня важнейшая составляющая часть в учебном процессе нашей жизни. Мы отвечаем за молодежь, которая в будущем будет занимать определенную профессиональную ступень в обществе, и наша задача показать ей, что родина не ограничивается одной личностью. Это совокупность людей, которые живут и любят свой край, историю, традиции и легенды», — рассказал Зелимхан Хантыгов, участник конференции.