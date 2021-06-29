Представители компании «Газпром межрегионгаз Назрань» ответили на вопросы абонентов в прямом эфире

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Представители компании «Газпром межрегионгаз Назрань» приняли участие в программе «Тема дня» на радиоканале «Ингушетия» и ответили на вопросы потребителей в прямом эфире.

Вопросы касались формирования задолженности и последствий нарушения платежной дисциплины, проведения сверки расчетов, способов оплаты и дистанционной передачи показаний, регламента действий при наступлении срока межповерочного интервала прибора учета газа, а также последних изменений в законодательстве в сфере газоснабжения и газопотребления.

«Перед компанией стоит задача вести конструктивный диалог с потребителями. Абонентам необходимо дать больше информации о правилах поставки и учета газа, поэтому мы каждый раз ищем новые, удобные для граждан способы и каналы коммуникации», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Харон Цороев.

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Республики Ингушетия.

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