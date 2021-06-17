Представители Миннаца Ингушетии провели профилактические беседы с осужденными

В ходе мероприятия обсуждались вопросы адаптации к мирной жизни после освобождения, а также разъяснена ответственность за участие в экстремистской и террористической деятельности.

Акция нацелена прежде всего на профилактику проявления идеологии терроризма среди осужденных, а также недопущение повторного совершения преступлений освободившимися лицами.