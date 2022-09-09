Представители Минприроды Ингушетии примут участие в форуме «Леса России»

Программа форума предусматривает проведение серии круглых столов, посвященных поддержке и развитию лесной отрасли, реализации федерального проекта «Сохранение лесов» и нацпроекта «Экология», цифровизации лесной отрасли, влиянию лесов на климат, добровольной лесной сертификации и развитию «зеленого» туризма.

Также состоится панельная дискуссия на тему «Карьера в лесном комплексе глазами молодежи» и семинар по реализации древесины на биржевых торгах. Местом проведения мероприятий станет международный выставочно-деловой центр «Сибирь».

Как сообщили в Минприроды Ингушетии, спикерами на форуме «Леса России» выступят представители правительства России, федерального Минприроды, Рослесхоза, Минпромторга России, Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, представители лесопромышленного комплекса, научного сообщества и общественных организаций.