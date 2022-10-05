Автопробег

Представители Минсельхоза Ингушетии приняли участие в автопробеге «За достойный труд»

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Представители Минсельхоза Ингушетии приняли участие в автопробеге по маршруту «Магас — Назрань — Магас».

Как сообщили в аграрном ведомстве региона, акция приурочена к Всемирному дню действий «За достойный труд». Организатором мероприятия стал Союз «Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия».

Автопробег прошел в рамках ежегодной, ставшей уже традиционной акции российского профсоюзного движения, посвященной защите законных прав и интересов трудящихся.

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