Представители Минсельхоза Ингушетии приняли участие в автопробеге «За достойный труд»

Как сообщили в аграрном ведомстве региона, акция приурочена к Всемирному дню действий «За достойный труд». Организатором мероприятия стал Союз «Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия».

Автопробег прошел в рамках ежегодной, ставшей уже традиционной акции российского профсоюзного движения, посвященной защите законных прав и интересов трудящихся.