Представители Минсельхоза Ингушетии приняли участие в работе форума фермеров в Москве

В Москву выехали и. о. замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Илез Келигов, председатель АККОР РИ Магомед-Гирей Аушев, руководитель ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования» Лиза Хаутиева и некоторые руководители крестьянских (фермерских) хозяйств региона.

Комментируя работу съезда, Илез Келигов отметил, что участники мероприятия почерпнули для себя много полезной информации, обменялись опытом, обсудили насущные вопросы.

По его словам, в рамках съезда особое внимание было уделено развитию малых форм хозяйствования и повышению эффективности государственной поддержки, земельным отношениям, путям увеличения доходности аграриев и совершенствованию системы ценообразования, сбыту сельхозпродукции и развитию кооперации, а также роли фермерских хозяйств в социальном обустройстве села.

Напомним, в Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов входит более 92 тыс. фермерских хозяйств, 1500 сельскохозяйственных кооперативов, 600 районных организаций, а также Движение сельских женщин России и Союз сельских кредитных кооперативов.