Представители Минспорта Ингушетии приняли участие в стратегической сессии по реализации проектов в Грозном

Открытие манежа совпало с проведением важной стратегической сессии по актуализации стратегических документов и региональных проектов до 2030 года с участием заместителя министра спорта Российской Федерации Одеса Байсултанова и представителей органов исполнительной власти Северо-Кавказского федерального округа и новых субъектов Российской Федерации.

В состав ингушской делегации вошли заместитель министра по физической культуре и спорту республики Магомед Мургустов, начальник отдела развития видов спорта и подготовки резерва Хизар Далиев, начальник отдела массовой физической культуры Магомед Мархиев и начальник отдела разработки социально-экономических программ и развития объектов спорта Муса Арапханов.

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, на сессии обсуждались вопросы актуализации стратегических документов и региональных проектов до 2030 года. Основная цель мероприятия заключалась в обсуждении текущего состояния спортивной инфраструктуры регионов и разработке стратегии их дальнейшего развития. Задача номер один — оценить достоинства и недостатки предыдущего опыта в части реализации региональных программ и проектов в регионах федерального округа (состояние, проблемы, пути и методы решения, отличия, связи), динамику достижения основных целевых параметров стратегических инициатив. Одна из задач — проработка мероприятий, оказывающих непосредственное влияние на достижение результатов федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Участники обсудили также вопросы повышения эффективности работы спортивных организаций и обеспечения доступности спорта для всех желающих. В результате сессии был принят ряд важных решений, направленных на развитие спортивной инфраструктуры и повышение уровня физической культуры и спорта в регионах.

Ожидается, что эти меры помогут улучшить качество жизни жителей регионов и способствовать развитию спортивного туризма.