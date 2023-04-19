Рамадан

Представители национально-культурных обществ Ингушетии были приглашены на коллективный ифтар

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Представители национально-культурных обществ Ингушетии были приглашены на коллективный ифтар, организованный благотворительным фондом «Тешам».

Как сообщили в Миннаце республики, гости, среди которых были азербайджанцы, турки-месхетинцы, узбеки, таджики, афганцы, отметили высокий уровень организации и выразили благодарность фонду и меценату, пожелавшему остаться неизвестным.

Отмечается, что в ифтаре также принял участие начальник отдела по внешним связям и национальной политике ведомства Асхаб Паров.

 

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