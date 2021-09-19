Выборы

Представители национальных объединений Ингушетии приняли участие в голосовании

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Представители национальных объединений Ингушетии приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму и Народное собрание республики.

Представители 16 национально-культурных объединений, которые входят в Ассамблею народов Ингушетии, приняли участие в выборах и исполнили гражданский долг на 613-м избирательном участке в Назрани. Они отметили, что на выборах решается судьба нашей страны, мы определяемся, как будем жить дальше, что поддерживают курс Президента и голосуют за будущее ставшей родной многонациональной страны.

Также на избирательном участке представители национальных объединений устроили праздник, каждый исполнил композиции на своём родном языке, показал самобытность своей культуры и традиций.

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