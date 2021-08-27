Представители Назрановского района стали лауреатами фестиваля искусств «Российский берег»

В итоге лауреатом первой степени стала руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Дома культуры сельского поселения Яндаре Заира Хашагульгова.

Лауреатами второй степени стали солистка Дома культуры сельского поселения Гази-Юрт Амина Матиева и художественный руководитель Любовь Шанхоева.

Лауреатами третьей степени стали руководитель кружка ДПИ Дома культуры сельского поселения Барсуки Зарета Мальсагова, заведующая ДК сельского поселения Плиево Мариат Горчханова и художественный руководитель Тамила Плиева, а также репетитор по вокалу ДК сельского поселения Кантышево Мадина Кодзоева и ее воспитанница Хади Точиева.

Фестиваль прошёл дистанционно ввиду существующих санитарных ограничений.