Представители ОНФ в Ингушетии обеспокоились мусорной свалкой в Малгобеке

«В региональное отделение Народного фронта начали поступать обращения от жителей, проживающих рядом с несанкционированной свалкой, о том, что периодически рядом с их домами возникает запах гари, который сохраняется на протяжении нескольких суток. Земельный участок, на котором расположена свалка, эксплуатируется «Экосистемой», которую ранее неоднократно штрафовали за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Мадина Богатырева.

Эксперты Народного фронта также направили обращения в адрес регионального оператора с просьбой принять меры по ликвидации очагов возгорания и очистке территории от горящего мусора.

«При возгорании свалки существует угроза жизни и здоровью человека, так как горят полимеры, происходит выброс диоксида — самого опасного вещества в мире. Это серьезная проблема, которая приносит вред окружающей среде и здоровью человека», — подчеркнул руководитель РИК ОНФ Башир Танкиев.

Общественники будут держать ситуацию на контроле до тех пор, пока несанкционированная свалка не будет рекультивирована.

Напомним, приказом Минприроды России свалка в Малгобеке еще в 2019 году была включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а в рамках регионального проекта «Чистая страна» на 2021–2022 годы запланирована ее рекультивация. Самая крупная на территории республики свалка находится в непосредственной близости от города, поэтому рекультивация участка до конца текущего года крайне необходима и сыграет большую роль в улучшении экологических условий проживания для жителей Малгобека и Малгобекского района.