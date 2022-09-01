Представители ОНФ в Ингушетии обеспокоились мусорной свалкой в Малгобеке
Представители ОНФ в Ингушетии обратились в надзорные органы с просьбой проверить деятельность регионального оператора ООО «Экосистема» по содержанию мусорной свалки площадью 20,8 га в городе Малгобеке.
«В региональное отделение Народного фронта начали поступать обращения от жителей, проживающих рядом с несанкционированной свалкой, о том, что периодически рядом с их домами возникает запах гари, который сохраняется на протяжении нескольких суток. Земельный участок, на котором расположена свалка, эксплуатируется «Экосистемой», которую ранее неоднократно штрафовали за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Мадина Богатырева.
Эксперты Народного фронта также направили обращения в адрес регионального оператора с просьбой принять меры по ликвидации очагов возгорания и очистке территории от горящего мусора.
«При возгорании свалки существует угроза жизни и здоровью человека, так как горят полимеры, происходит выброс диоксида — самого опасного вещества в мире. Это серьезная проблема, которая приносит вред окружающей среде и здоровью человека», — подчеркнул руководитель РИК ОНФ Башир Танкиев.
Общественники будут держать ситуацию на контроле до тех пор, пока несанкционированная свалка не будет рекультивирована.
Напомним, приказом Минприроды России свалка в Малгобеке еще в 2019 году была включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а в рамках регионального проекта «Чистая страна» на 2021–2022 годы запланирована ее рекультивация. Самая крупная на территории республики свалка находится в непосредственной близости от города, поэтому рекультивация участка до конца текущего года крайне необходима и сыграет большую роль в улучшении экологических условий проживания для жителей Малгобека и Малгобекского района.