Представители органов власти и жители Ингушетии почтили память жертв осетино-ингушского конфликта

Памятную акцию организовали на месте, где установлены плиты с именами погибших и пропавших без вести в дни трагических событий. Накануне волонтеры, общественники и госслужащие провели здесь субботник. Они очистили мемориальное кладбище от сухостоя, убрали мусор и палую листву, произвели санитарную обрезку деревьев.

Мероприятие началось в 10:00 с чтения хафизом аята и Священного Корана. Почтить память погибших пришли спикер ингушского парламента Магомет Тумгоев, вице-премьер Магомед Евлоев, советник главы Ингушетии Исса Костоев, представители духовенства, родственники погибших, жителей различных населенных пунктов республики, гости из других регионов.

Как отметил в своем обращении к жителям Тумгоев, невозможно переписать «черные» страницы истории, но о них нужно помнить, чтобы извлекать уроки.

«Осень 1992 года затронула судьбы многих семей ингушского народа, десятки тысяч человек остались без крова, имущества и вынужденно покинули места своего исторического проживания. За короткими строчками биографии каждого человека — тяжелая судьба, горе и слезы, несбывшиеся мечты и надежды», — сказал председатель Народного собрания.

По его мнению, помня о прошлом, сохраняя для потомков историческую правду, нужно воспитать в молодых поколениях уважение к закону, правам человека, ценности человеческой жизни, нравственным нормам, которые берут начало в национальных традициях.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики, в эти дни на проповедях в мечетях совершают дуа (молитвы) в память о погибших.

Все мероприятия проходят при строгом соблюдении противоэпидемических требований и санитарных норм. Для предотвращения распространением коронавирусной инфекции гражданам, входящим в группу риска (люди старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями), рекомендовано по возможности избегать очного посещения мест массового пребывания.

Все участники акции обеспечены средствами индивидуальной защиты, за соблюдением социальной дистанции следят волонтеры.

Подобные мероприятия, религиозные обряды, поминальные молитвы проходят во всех населенных пунктах региона. В национальной библиотеке Ингушетии открылась выставка к годовщине трагедии в Пригородном районе и Владикавказе — «Хроника событий осени 1992 года».