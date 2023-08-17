Спорт

Представители полпредства Ингушетии в СЗФО посетили футбольный клуб «Зенит»

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Представители полпредства Ингушетии в Северо-Западном федеральном округе по приглашению генерального директора Санкт-Петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Медведева посетили тренировочную базу команды.

Как сообщили в Миннаце республики, во время визита гости ознакомились с условиями тренировок и пребывания игроков, пообщались с тренерским штабом и, конечно же, с главными лицами — игроками клуба.

Руководство клуба приняло представителей Ингушетии очень радушно, беседа прошла в теплой дружеской атмосфере. Сотрудники полпредства выразили заинтересованность региона в развитии футбола и надежду на дальнейшее сотрудничество с клубом.

Напомним, именно в составе ФК «Зенит» ингушский спортсмен Магомед Оздоев стал двукратным чемпионом России, а сейчас в клубе играет Зелимхан Бакаев, который также стал обладателем этого почетного звания, он завоевал титул в 2023 году.

Посланцам Ингушетии позволили присутствовать на тренировке основного состава клуба, провели фотосессию. По сложившейся традиции гости вручили Александру Медведеву и главному тренеру Сергею Семаку памятные подарки, символизирующие ингушские национальные ценности и культуру.

Отмечается, что полпредство республики стало единственным официальным представительством регионов СКФО, которое удостоилось чести быть приглашенным к самому титулованному клубу Премьер-лиги России, который за свою историю завоевал 27 различных трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА.

 

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