Представители постпредства Ингушетии в Москве приняли участие в Гастрономическом фестивале

Фестиваль организован Министерством сельского хозяйства России совместно с правительством Москвы. На мероприятии ребята из Ингушетии Цоков Султан и Цокова Малика представили свою республику с творческой стороны, исполнив национальный танец, а Евлоева Хава исполнила песню «Ялсмале Са Даьхе» («Рай моя родина»).

Ингушские артисты получили благодарность от первого заместителя министра сельского хозяйства России Оксаны Лут.

«Благодаря вашей поддержке, вашему позитивному настрою и таланту мероприятие вызвало большой интерес у посетителей фестиваля, которые через ваш уникальный творческий процесс смогли познакомиться с культурой вашего региона», — отметила она.