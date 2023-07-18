Фестиваль

Представители постпредства Ингушетии в Москве приняли участие в Гастрономическом фестивале

0

Представители постпредства Ингушетии в Москве совместно с участниками молодежного совета при ведомстве приняли участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России» 2023, который прошел на Манежной площади.

Фестиваль организован Министерством сельского хозяйства России совместно с правительством Москвы. На мероприятии ребята из Ингушетии Цоков Султан и Цокова Малика представили свою республику с творческой стороны, исполнив национальный танец, а Евлоева Хава исполнила песню «Ялсмале Са Даьхе» («Рай моя родина»).

Ингушские артисты получили благодарность от первого заместителя министра сельского хозяйства России Оксаны Лут.

«Благодаря вашей поддержке, вашему позитивному настрою и таланту мероприятие вызвало большой интерес у посетителей фестиваля, которые через ваш уникальный творческий процесс смогли познакомиться с культурой вашего региона», — отметила она.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии расследуют хищение 1,2 млн рублей при строительстве государственного детсада
В столице Ингушетии частично на 6 часов отключат свет
В Ингушетии создан оперативный штаб для повышения эффективности уборочной кампании
Мэрия Магаса оказала гуманитарную помощь участникам СВО
Ингушские борцы греко-римского стиля из Казахстана стали призерами первенства Азии
За попытку сбыть наркотики будут судить жительницу Ингушетии
Гендиректор фирмы в Ингушетии скрыл более 4 млн рублей от налоговой
Ингушские грэпплеры завоевали семнадцать медалей первенства СКФО
Благоустройство улицы в городе Карабулаке Ингушетии высоко оценили на всероссийском уровне
Житель Ингушетии стал невыездным за разгром винно-водочного магазина
В столице Ингушетии начнется строительство здания Госфилармонии стоимостью около 2 млрд рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 