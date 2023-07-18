Представители постпредства Ингушетии в Москве приняли участие в Гастрономическом фестивале
Представители постпредства Ингушетии в Москве совместно с участниками молодежного совета при ведомстве приняли участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России» 2023, который прошел на Манежной площади.
Фестиваль организован Министерством сельского хозяйства России совместно с правительством Москвы. На мероприятии ребята из Ингушетии Цоков Султан и Цокова Малика представили свою республику с творческой стороны, исполнив национальный танец, а Евлоева Хава исполнила песню «Ялсмале Са Даьхе» («Рай моя родина»).
Ингушские артисты получили благодарность от первого заместителя министра сельского хозяйства России Оксаны Лут.
«Благодаря вашей поддержке, вашему позитивному настрою и таланту мероприятие вызвало большой интерес у посетителей фестиваля, которые через ваш уникальный творческий процесс смогли познакомиться с культурой вашего региона», — отметила она.